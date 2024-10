Ilpescara.it - Via le piastrelle "Città Vicina" della giunta D'Alfonso, Di Marco (Pd): "Si cancella la memoria della città per il G7"

Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) “O abbiamo deciso che per il G7 vale solo il presente, oppure non si spiega per quale ragione fra le urgenze dell’amministrazione Masci di Pescara ci sia quella di rimuovere anche le lastre di marmo che indicano un periodo, forse migliore vissuto dalla: quelle di ‘Pescara