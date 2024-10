Usa 2024, si vota di già: Trump e Kamala, la prova della Louisiana (Di venerdì 18 ottobre 2024) Quasi la maggior parte degli Stati americani ha aperto le urne per il voto anticipato alle presidenziali del 5 novembre. Oggi è il turno della Louisiana dove si può votare in anticipo fino al 29 ottobre. La parrocchia di St. Tammany nella cittadina di Mandeville ha diffuso un video dei preparativi, che mostra l'arrivo dei monitor di voto Dominion, in cui gli elettori possono inserire la loro scheda personalizzata e votare. Dopo il record della Georgia che nel primo giorno ha totalizzato circa 300mila voti, anche in Louisiana ci si aspetta una maggiore affluenza rispetto al 2020. Liberoquotidiano.it - Usa 2024, si vota di già: Trump e Kamala, la prova della Louisiana Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Quasi la maggior parte degli Stati americani ha aperto le urne per il voto anticipato alle presidenziali del 5 novembre. Oggi è il turnodove si puòre in anticipo fino al 29 ottobre. La parrocchia di St. Tammany nella cittadina di Mandeville ha diffuso un video dei preparativi, che mostra l'arrivo dei monitor di voto Dominion, in cui gli elettori possono inserire la loro scheda personalizzata ere. Dopo il recordGeorgia che nel primo giorno ha totalizzato circa 300mila voti, anche inci si aspetta una maggiore affluenza rispetto al 2020.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Usa 2024 - al via il voto anticipato per le presidenziali in Louisiana - Oggi è il turno della Louisiana dove si può votare in anticipo fino al 29 ottobre. Tammany nella cittadina di Mandeville ha diffuso un video dei preparativi, che mostra l’arrivo dei monitor di voto Dominion, in cui gli elettori possono inserire la loro scheda personalizzata e votare. La parrocchia di St. (Lapresse.it)