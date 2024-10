Napolitoday.it - Un'opera di Milo Manara per i 237 anni della Nunziatella

Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Si avvicina l’versariofondazioneScuola Militaredi Napoli nata nel 1787, pronta per il prossimo 18 novembre a spegnere ben 237 candeline. Una ricorrenza storica di grande prestigio per la nostra città e per la gloriosa scuola militare fondata da Ferdinando IV di