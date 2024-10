Ferraratoday.it - Unijunior, ritorna in Ateneo l'appuntamento dedicato a giovani e conoscenza

Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Al via il tredicesimo anno accademico di 'Unjunior - Conoscere per crescere', il ciclo di lezioni universitarie per bambine e bambini, e ragazze e ragazzi dagli 8 ai 13 anni di età , promosso e organizzato dall'Università di Ferrara, in collaborazione con l'associazione culturale Leo Scienza