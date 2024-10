Iltempo.it - "Una parola grossa": Sottocorona vede nero. Dove pioverà ancora

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Una nuova fase di instabilità sta per caratterizzare le previsioni meteo dei prossimi giorni. Lo conferma Paolo, che in diretta dallo studio di Omnibus ha diffuso l'ultimo bollettino. "Le nuvole ci sono, le precipitazioni ci sono. Non sembrano intense, ma abbiamo visto che cosa sono in grado di fare": così ha esordito l'esperto, aggiungendo poco dopo che "attenuazione è una". Che cosa dobbiamo aspettarci? Il consiglio è quello di tenere a portata di mano l'ombrello perché, nonostante qualche temporaneo miglioramento, il cielo non sarà sereno e il sole faticherà a fare capolino. Oggi, "potrebbe piovere in maniera meno pesante sulla Liguria, che al momento è la più colpita. Le zone con fenomeni intensi ci sono al Nord-Ovest, al Nord-Est", ha spiegato il meteorologo, avvisando che nel mirino del maltempo potrebbe finirci anche il Centro.