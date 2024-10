Fanpage.it - Un uomo butta in discarica un disco, ora è disperato: “Dentro c’erano 500 milioni di dollari in cripto”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) James Howells, 39 anni, nel 2013 ha gettato per sbaglio un hard disk con7.500 bitcoin. L'hard disk si trova nelladi Newport, in Galles. Il comune gli nega il permesso di setacciare tutta la: ora Howells ha deciso di fare causa. Al momento 7.500 bitcoin si scambiano per quasi mezzo miliardo di