Ravennatoday.it - Un buon primo quarto non basta all'OraSì per centrare la vittoria contro Chiusi

Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo una prima frazione migliore per l'torna in partita nel secondo. Da quel momento Ravenna prova a rimontare per tutto il match, ma alla fine a vincere sono gli ospiti.LA PARTITAI giallorossi iniziano nel migliore dei modi: nei primi tre minuti la squadra mette a