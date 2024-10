Ucraina, Scholz: “Responsabilità della Germania evitare guerra Russia-Nato” (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – E' Responsabilità della Germania evitare che la guerra fra la Russia e l'Ucraina diventi una guerra fra la Russia e la Nato. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz prima di riunirsi più tardi oggi con Joe Biden, Emmanuel Macron e Keir Starmer per il vertice sull'Ucraina, e anche sul Medio Oriente, Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – E'che lafra lae l'diventi unafra lae la. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olafprima di riunirsi più tardi oggi con Joe Biden, Emmanuel Macron e Keir Starmer per il vertice sull', e anche sul Medio Oriente,

Ucraina-Russia - Trump contro Zelensky : “La guerra è persa” - "Non avrebbe mai dovuto permettere che questa guerra cominciasse. (Adnkronos) – La guerra tra Ucraina e Russia, alla fine, è 'colpa' di Volodymyr Zelensky. Donald Trump, alla fine, punta il dito contro il presidente ucraino per il conflitto in corso da oltre 960 giorni. La guerra è persa", le parole del candidato repubblicano alle elezioni […] The post Ucraina-Russia, Trump contro Zelensky: “La ... (Lidentita.it)

