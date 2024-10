Trevisotoday.it - Ubriaco aggredisce il personale del Suem 118: fermato dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Notte movimentata in via Vaccari a Vittorio Veneto dove un 28enne di origini magrebine, residente a Pieve di Soligo, è stato arrestato daiper aggressione e violenza ai danni delsanitario intervenuto per soccorrerlo. I fattiL'intervento del118 era scattato dopo