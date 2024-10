Firenzetoday.it - Tutti ugualmente distratti

Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayIl racconto distopico “Harrison Bergeron” dello scrittore statunitense Kurt Vonnegut ha un incipit alquanto singolare: “The year was 2081, and everybody was finally equal. They weren't only equal before God and the law. They were equal