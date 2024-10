Tutor sportivi Scuola Attiva Kids, in pubblicazione gli elenchi provvisori: entro il 25 ottobre i reclami (Di venerdì 18 ottobre 2024) Gli Uffici scolastici stanno pubblicando gli elenchi graduati provvisori dei Tutor sportivi per Scuola Attiva Kids, il progetto promosso dal Ministero dell’istruzione e del merito e Sport e Salute S.p.A., in collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani, finalizzato all'attività motoria nella Scuola primaria. L'articolo Tutor sportivi Scuola Attiva Kids, in pubblicazione gli elenchi provvisori: entro il 25 ottobre i reclami . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Gli Uffici scolastici stanno pubblicando gligraduatideiper, il progetto promosso dal Ministero dell’istruzione e del merito e Sport e Salute S.p.A., in collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani, finalizzato all'attività motoria nellaprimaria. L'articolo, ingliil 25

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tutor sportivi per Scuola Attiva Kids : domande in scadenza il 16 ottobre - . Scadono alle ore 12 del 16 ottobre i termini di presentazione delle domande per svolgere il ruolo di tutor sportivo col progetto Scuola Attiva Kids 2024/25, iniziativa tesa a diffondere l’attività sportiva nelle scuole primarie. L'articolo Tutor sportivi per Scuola Attiva Kids: domande in scadenza il 16 ottobre sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Tutor sportivi Scuola Attiva Kids : non può candidarsi il supplente annuale di secondaria a 18 ore - primaria sì. FAQ - FAQ sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. L'articolo Tutor sportivi Scuola Attiva Kids: non può candidarsi il supplente annuale di secondaria a 18 ore, primaria sì. Entro le ore 12 del 16 ottobre è possibile presentare domanda per svolgere il ruolo di tutor sportivo col progetto Scuola Attiva Kids 2024/25, iniziativa tesa a diffondere l'attività sportiva nelle scuole primarie. (Orizzontescuola.it)

Tutor sportivi scolastici per Scuola Attiva Kids 2024/25 : domande entro il 16 ottobre. AVVISO - A. AVVISO sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. p. e il Ministero dell’istruzione e del merito promuovono, in collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani. . L'articolo Tutor sportivi scolastici per Scuola Attiva Kids 2024/25: domande entro il 16 ottobre. Sono aperte le candidature per l’affidamento dell’incarico di Tutor Sportivo Scolastico nell’ambito del progetto ... (Orizzontescuola.it)