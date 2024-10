Riminitoday.it - Turismo slow, la proposta: un cammino che parte da Rimini e arriva fino a Urbino

Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) "La nostra provincia, benchè famosa in Italia e nel mondo per il suodi massa, ha l'occasione e il dovere di puntare anche su altri tipologie di". Per Simone Gobbi, candidato per il Partito Democratico alle prossime elezioni regionali, le nostre valli, Valmarecchia e Valconca