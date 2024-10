Traffico Roma del 18-10-2024 ore 18:30 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Luceverde Roma Ben ritrovati dalla redazione alle porte della capitale permangono code per Traffico e lavori sull’autosole tra il bivio per la 24 Roma Teramo e Valmontone in direzione di Napoli ed intenso il Traffico sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra Cassia e salari e proseguendo tra Nomentana e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina coda Prati in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24 Roma-teramo da Portonaccio a raccordo anulare consueti spostamenti di queste ore anche sulle principali strade consolari in uscita dalla città in particolare su via Cristoforo Colombo su via e su via Flaminia ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code per Traffico e lavori tra Corso di Francia e via Salaria direzione di San Giovanni rallentamenti e code anche in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-10-2024 ore 18:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) LuceverdeBen ritrovati dalla redazione alle porte della capitale permangono code pere lavori sull’autosole tra il bivio per la 24Teramo e Valmontone in direzione di Napoli ed intenso ilsul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra Cassia e salari e proseguendo tra Nomentana e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina coda Prati in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24-teramo da Portonaccio a raccordo anulare consueti spostamenti di queste ore anche sulle principali strade consolari in uscita dalla città in particolare su via Cristoforo Colombo su via e su via Flaminia ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code pere lavori tra Corso di Francia e via Salaria direzione di San Giovanni rallentamenti e code anche in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra ...

