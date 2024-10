Traffico Roma del 18-10-2024 ore 17:00 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità su via del Foro Italico della tangenziale code per Traffico e lavori tra Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni in carreggiata opposta sulla tangenziale altre cose tra Batteria Nomentana e via Salaria Traffico dovuto ad un incidente avvenuto proprio su via Salaria tra la tangenziale e via dei Prati Fiscali in uscita dalla città di Monteverde fino al 28 ottobre lavori e transito su carreggiata ridotta su via di Donna Olimpia via Giovanni Filippo Ingrassia e via Vitellia inoltre tra le 21 alle 7 del mattino divieto di transito tra via Abate ugone II via Vitellia proseguono i lavori di riqualificazione del deposito di Porta Maggiore fino al 3 novembre le linee 235 814 viaggiano integralmente sul bus mentre fino al 31 di ottobre sulla linea C della metropolitana la tratta Malatesta San ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-10-2024 ore 17:00 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità su via del Foro Italico della tangenziale code pere lavori tra Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni in carreggiata opposta sulla tangenziale altre cose tra Batteria Nomentana e via Salariadovuto ad un incidente avvenuto proprio su via Salaria tra la tangenziale e via dei Prati Fiscali in uscita dalla città di Monteverde fino al 28 ottobre lavori e transito su carreggiata ridotta su via di Donna Olimpia via Giovanni Filippo Ingrassia e via Vitellia inoltre tra le 21 alle 7 del mattino divieto di transito tra via Abate ugone II via Vitellia proseguono i lavori di riqualificazione del deposito di Porta Maggiore fino al 3 novembre le linee 235 814 viaggiano integralmente sul bus mentre fino al 31 di ottobre sulla linea C della metropolitana la tratta Malatesta San ...

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Traffico Roma del 18-10-2024 ore 16 : 30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità su via del Foro Italico della tangenziale code per traffico e lavori tra Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni in carreggiata opposta sulla tangenziale altre cose tra Batteria Nomentana e via Salaria traffico dovuto ad un incidente avvenuto proprio su via Salaria tra la tangenziale e via dei ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 18-10-2024 ore 15 : 30 - it restando in centro ma domenica mattina la mezza maratona con partenza dal Circo Massimo e arrivo al Colosseo tra le zone coinvolte dalla manifestazione sportiva oltre al centro Testaccio Ostiense con Piramide e Prati durante la gara di domenica saranno deviata e 51 linee di bus e i collegamenti 40es 84 saranno sospesi tra le 7 e le 13:30 ulteriori dettagli sulla mezza maratona di domenica sono ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 18-10-2024 ore 14 : 30 - it In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma. Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di Roma servizi per la mobilità domani pomeriggio a partire dalle 14 in centro o sono in programma due cortei uno da piazza Vittorio a Piazza dell’esquilino passando per via Merulana l’altro da piazza dell’esquilino ai Fori ... (Romadailynews.it)