Traffico Roma del 18-10-2024 ore 07:30 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Luceverde Roma Un saluto dalla redazione intenso il Traffico in entrata a Roma sulla diramazione Roma sud A tra Torrenova di raccordo Traffico in coda sul tratto Urbano della A24 Roma L’Aquila Teramo tra raccordo e la tangenziale est Traffico in coda sulla via Flaminia tra Labaro e via di Grottarossa in direzione del centro città stessa situazione sulla via Salaria con code a tratti tra via di Villa Spada e la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico trafficata la carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e da ti rallenta anche in esterna tra il bivio per la 24 e la via Nomentana indetto per la giornata di oggi uno sciopero nazionale che coinvolge anche il trasporto pubblico a Roma la TAC e gli operatori privati che gestiscono le linee periferiche comunicano di non aver ricevuto proclamazione di ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-10-2024 ore 07:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) LuceverdeUn saluto dalla redazione intenso ilin entrata asulla diramazionesud A tra Torrenova di raccordoin coda sul tratto Urbano della A24L’Aquila Teramo tra raccordo e la tangenziale estin coda sulla via Flaminia tra Labaro e via di Grottarossa in direzione del centro città stessa situazione sulla via Salaria con code a tratti tra via di Villa Spada e la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico trafficata la carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e da ti rallenta anche in esterna tra il bivio per la 24 e la via Nomentana indetto per la giornata di oggi uno sciopero nazionale che coinvolge anche il trasporto pubblico ala TAC e gli operatori privati che gestiscono le linee periferiche comunicano di non aver ricevuto proclamazione di ...

Traffico Roma del 17-10-2024 ore 20 : 00 - it bene tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della la polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma. luceverde. Luceverde Roma veri trovati dalla redazione permangono rallentamenti e code per traffico lungo la carreggiata interna del raccordo anulare trachea si è messo inventane salari e proseguendo tra Nomentana e prenesti stessa situazione in ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 17-10-2024 ore 19 : 30 - Luceverde Roma veri trovati dalla redazione permangono rallentamenti e code per traffico lungo la carreggiata interna del raccordo anulare trachea si è messo inventane salari e proseguendo tra Nomentana e prenesti stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina a talenti ci sono problemi a causa di un incidente avvenuto su via Franco Sacchetti nei pressi di via Carlo ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 17-10-2024 ore 19 : 00 - Luceverde Roma veri trovati dalla redazione consueti spostamenti di queste ore sulle principali strade consolari in uscita dalla città in particolare code su via Cristoforo Colombo su via Flaminia e su via Salaria qui anche a causa di un incidente avvenuto all’altezza di Fidene anche sul Raccordo Anulare abbiamo ancora in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e c’è l’aria e poi proseguendo ... (Romadailynews.it)