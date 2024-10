Torna l'ora solare, quando vanno spostate le lancette (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’autunno è ormai nel pieno del suo corso e, con l'avanzare della stagione, arriva anche il momento di Tornare all'ora solare. Le giornate si accorciano, il buio cala sempre prima e, come ogni anno, dovremo adeguarci al cambio d'orario. Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024 Veronasera.it - Torna l'ora solare, quando vanno spostate le lancette Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’autunno è ormai nel pieno del suo corso e, con l'avanzare della stagione, arriva anche il momento dire all'ora. Le giornate si accorciano, il buio cala sempre prima e, come ogni anno, dovremo adeguarci al cambio d'orario. Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quando cambia l’ora legale nel 2024 e quando torna l’ora solare - Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo 2024 torna l'ora legale in Italia e si dovrà spostare in avanti di un’ora la lancetta degli orologi e si dormirà un'ora in meno. Quest'anno il cambio di ora coincide con la giornata di Pasqua: lancette avanti dalle due di notte. (Fanpage.it)

Torna l'ora solare - quando vanno spostate le lancette - Si avvicina il momento del cambio dell'ora, una pratica che si ripete ogni anno in Europa dal 1966. Il passaggio all'ora solare, quando le lancette dell'orologio si sposteranno indietro di un'ora, regalando una notte più lunga ma anche un pomeriggio più breve, è previsto nella notte tra sabato 26. (Trevisotoday.it)

Torna l'ora solare - lancette indietro - i pro e contro - Il passaggio all'ora solare, quando le lancette dell'orologio si sposteranno indietro di un'ora, regalando una notte più lunga ma anche un pomeriggio più breve, è previsto nella notte tra sabato 26. . Si avvicina il momento del cambio dell'ora, una pratica che si ripete ogni anno in Europa dal 1966. (Trevisotoday.it)