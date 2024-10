Triesteprima.it - Topi d'appartamento a Monfalcone: due colpi in un'ora e mezza

Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024)d’scono due volte in meno di 90 minuti a: è successo in via Monte Grappa, nella serata di martedì 15 ottobre. Come riporta il Piccolo, in un caso i ladri hanno rubato alcune centinaia di euro in contanti da un portafoglio, dopo essersi introdotti in