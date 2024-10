Firenzetoday.it - The White Buffalo live al Viper

Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La sua musica intreccia rock, folk e tradizione americana, i suoi testi parlano di guerra, amore e riscatto. Per non parlare delle colonne sonore per film e serie tv, con cui ha ottenuto anche una nomination agli Emmy Awards. Parte venerdì 25 ottobre alTheatre di Firenze il tour italiano