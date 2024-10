361magazine.com - Tale e Quale Show, le anticipazioni di venerdì 18 ottobre

(Di venerdì 18 ottobre 2024), nuovo appuntamento condotto da Carlo Conti. Ecco leNuove sfide aspettano gli 11 artisti protagonisti di “”, il varietà condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda18alle 21.25 su Rai 1, dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma. In vetta alla classifica provvisoria c’è attualmente Verdiana (che ha vinto 7 giorni fa grazie a una magistrale interpretazione di Antonella Ruggiero), seguita da Feisal Bonciani e Kelly Joyce. Ma i margini sono ristretti, i punti in palio ancora moltissimi, e tutto può ancora cambiare.