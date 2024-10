Quotidiano.net - Summit dei Conservatori sulla famiglia. Serve un fondo Ue ad hoc

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Supportare un "cambiamento culturale" agendoleva "economica" per creare "condizioni favorevoli" e su quella del "lavoro" e spingere l'Europa a diventare "family friendly", anche attraverso la creazione di unad hoc a sostegno della "demografia". Sono alcune delle ricette esplorate daieuropei di Ecr, che hanno chiamato a Dubvronik, in Croazia, anche le altre famiglie delle destre europee e non solo, per il secondo congresso europeo. Il governo italiano, ha spiegato Yjlenia Lucaselli, capogruppo Fdi in commissione Bilancio alla Camera, "ha investito in questi due anni nelle politiche per la", agendo "sui salari" e "sul welfare". In Italia "per la prima volta abbiamo un presidente del Consiglio donna", Giorgia Meloni, e "questo sta un po' cambiando il modo di pensare alle donne", ha sottolineato la parlamentare di Fratelli d'Italia.