Ilrestodelcarlino.it - Storia e tradizione del territorio. Torna la ’Fiera di San Simone’

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Come ogni anno, il Comune di Terre del Reno si accinge a celebrare la tradizionale Fiera di San Simone, una manifestazione che affonda le sue radici nel passato agricolo e culturale del. Quest’anno la fiera si svolgerà da domani al 27 ottobre, offrendo ai cittadini e ai visitatori un ricco programma di eventi, capace di uniree modernità, con momenti dedicati a grandi e piccini, appassionati die amanti dello spettacolo. L’apertura ufficiale è fissata per domani, con un evento che richiama la vocazione agricola della zona: a partire dalle 15, presso l’Azienda Agricola F.lli Lodi, si terrà la suggestiva aratura con mezzi storici, un appuntamento che verrà replicato anche la mattina successiva, domenica 20 ottobre. Un’occasione per riscoprire le antiche tecniche contadine, quando la tecnologia moderna non aveva ancora sostituito la forza della