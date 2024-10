Oasport.it - Sport in tv oggi (venerdì 18 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024)18, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. In evidenza la Finale dell’America’s Cup a Barcellona. Ineos Britannia va all’assalto di Team New Zealand, che vorrà far valere la propria superiorità solcando le acque catalane. Motorin evidenza tra Australia e USA: il Circus del Motomondiale di scena a Phillip Island, mentre quello di F1 ad Austin. In quest’ultimo caso day-1 statunitense particolare con le qualifiche della Sprint. In primo piano anche i tanti tornei di tennis della stagione indoor e l’Eurolega di basket con la Virtus Bologna che affronterà l’AS Monaco, andando a caccia dell’impresa in Francia.