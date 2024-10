Spezia calcio | approvato il bilancio con una perdita di 19 milioni di euro

Lanazione.it - Spezia calcio: approvato il bilancio con una perdita di 1,9 milioni di euro

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La, 18 ottobre 2024 – Tempo diper loche ieri ha visto la riunione dell'assemblea dei soci del club.ilchiuso al 30 giugno 2024, che evidenzia unadi periodo di 1,9dia fronte di un patrimonio netto positivo per 5,6. L’assemblea ha inoltre nominato il consiglio d’amministrazione per il prossimo triennio, in seguito al termine del precedente mandato con l'approvazione del, confermando i consiglieri attualmente in carica. Il consiglio sarà quindi composto da Philip Raymond Platek Jr, Andrea Gazzoli, Nicolò Peri, Andrea Corradino, Amanda Marie Platek, Caroline Aurora Platek e Robert Michael Platek. Il nuovo cda ha successivamente rinnovato le deleghe al presidente Philip Raymond Platek Jr e agli amministratori delegati Andrea Gazzoli e Nicolò Peri.