Spal-Pescara: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Paolo Mazza andrà in scena la sfida di Serie C Spal-Pescara: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara si giocherà la gara valevole per la 10ª giornata di Serie C tra Spal-Pescara.

SPAL-Pescara (venerdì 18 ottobre 2024 ore 20 : 30) : formazioni - quote - pronostici - convocati. Dossena in emergenza in difesa - Baldini porta Valzania - È sempre più notte fonda per la SPAL che ne prende 4 a Campobasso e rimane al terzultimo posto in classifica con appena 7 punti fatti (10 sul campo) alla vigilia della gara contro la capolista Pescara. Per gli estensi poco da fare contro i molisani, in grande spolvero e contro un avversario apparso anche arrendevole e decisamente in […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)