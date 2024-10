Spal-Pescara 0-0: Cangiano cade nell'area biancazzurra, ma non c'è rigore - DIRETTA (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’ora della verità. La sfida più dura, quella contro la capolista Pescara, coincide anche con il divieto di passi falsi. La Spal è, sostanzialmente, all’angolo. Dossena non può sbagliare nulla nel venerdì cupo – reso leggermente più ‘colorato’ dall’utilizzo della terza maglia - di una settimana Ferraratoday.it - Spal-Pescara 0-0: Cangiano cade nell'area biancazzurra, ma non c'è rigore - DIRETTA Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’ora della verità. La sfida più dura, quella contro la capolista, coincide anche con il divieto di passi falsi. Laè, sostanzialmente, all’angolo. Dossena non può sbagliare nulla nel venerdì cupo – reso leggermente più ‘colorato’ dall’utilizzo della terza maglia - di una settimana

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Spal-Pescara 0-0 : Pellacani impegna Melgrati - poi Rao sfiora il gol - DIRETTA - L’ora della verità. La sfida più dura, quella contro la capolista Pescara, coincide anche con il divieto di passi falsi. La Spal è, sostanzialmente, all’angolo. Dossena non può sbagliare nulla nel venerdì cupo – reso leggermente più ‘colorato’ dall’utilizzo della terza maglia - di una settimana... (Ferraratoday.it)

LIVE – Spal-Pescara 0-0 - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - La diretta testuale di Spal-Pescara, match valido per la decima giornata del girone B di Serie C 2024/2025. In azione i pompieri. Al Mazza però gli estensi proveranno a vendere cara la pelle per ribellarsi a questo inizio di campionato ondivago che li vede al terzultimo posto anche a causa dei tre punti di penalizzazione. (Sportface.it)

Spal-Pescara 0-0 : match sospeso per 3 minuti per lancio di fumogeni - DIRETTA - L’ora della verità. La sfida più dura, quella contro la capolista Pescara, coincide anche con il divieto di passi falsi. La Spal è, sostanzialmente, all’angolo. Dossena non può sbagliare nulla nel venerdì cupo – reso leggermente più ‘colorato’ dall’utilizzo della terza maglia - di una settimana... (Ferraratoday.it)