Sostenibilità Piccard | Costruiamo l’aereo del futuro a zero emissioni

(Adnkronos) – "Climate Impulse vuole costruire un aereo a idrogeno per fare un giro intorno al mondo senza soste e con zero emissioni. Per questo abbiamo bisogno delle tecnologie più all'avanguardia per creare questo aereo del futuro coi materiali del futuro". Con queste parole il noto aviatore svizzero Bertrand Piccard ha presentato il progetto Climate

La transizione energetica tra innovazione e sostenibilità per un futuro a impatto zero - Negli ultimi anni, il tema della sostenibilità ha assunto un ruolo centrale nelle politiche industriali e sociali di molti paesi. La crescente urgenza di fronteggiare i cambiamenti climatici ha portato all'adozione di tecnologie verdi e soluzioni innovative, come le energie rinnovabili e la... (Romatoday.it)

