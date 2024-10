Sondriotoday.it - Sondrio, in via Cesura al via lunedì i lavori di rifacimento del manto stradale

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Inizieranno21 ottobre ididellungo via, nel centro città, in corrispondenza dell'incrocio con via XXV Aprile. Il programma, tempo permettendo, prevede apertura e chiusura del cantiere in due settimane, riducendo al minimo i disagi dei residenti