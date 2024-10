Sinwar, il VIDEO del recupero del corpo da parte dell’Idf, cadavere tra le macerie col giubbotto pieno di granate (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il VIDEO del recupero del corpo tra le macerie del capo di Hamas Ecco il VIDEO del recupero del corpo di Yahya Sinwar, il capo di Hamas ucciso dall'Idf a Rafah. Come si vede nel filmato, l'esercito israeliano si è avvicinato lentamente al cadavere col volto tumefatto in mezzo alle macerie, ch Ilgiornaleditalia.it - Sinwar, il VIDEO del recupero del corpo da parte dell’Idf, cadavere tra le macerie col giubbotto pieno di granate Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ildeldeltra ledel capo di Hamas Ecco ildeldeldi Yahya, il capo di Hamas ucciso dall'Idf a Rafah. Come si vede nel filmato, l'esercito israeliano si è avvicinato lentamente alcol volto tumefatto in mezzo alle, ch

