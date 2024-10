Sinner in finale al Six Kings Slam 2024: data, orario e diretta tv (Di venerdì 18 ottobre 2024) Jannik Sinner batte ancora una volta Novak Djokovic e conquista l’accesso in finale del Six Kings Slam 2024. Il numero uno al mondo non tradisce e raggiunge l’atto conclusivo della nuova e ricca manifestazione saudita in corso a Riyadh. Una lotta colpo su colpo contro il campione serbo, vinta sul filo di lana, rispetto invece a quanto accaduto pochi giorni fa a Shanghai. Ora c’è un altro titolo, seppur non ufficiale, da vincere: la finale contro Carlos Alcaraz si disputerà sabato 19 ottobre come 2°match dalle 18:30 italiane. TABELLONE REGOLAMENTO COPERTURA TV E STREAMING MONTEPREMI La copertura televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo d’esibizione attraverso il canale di riferimento Sky Sport Tennis (203) e in streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per gli abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Jannikbatte ancora una volta Novak Djokovic e conquista l’accesso indel Six. Il numero uno al mondo non tradisce e raggiunge l’atto conclusivo della nuova e ricca manifestazione saudita in corso a Riyadh. Una lotta colpo su colpo contro il campione serbo, vinta sul filo di lana, rispetto invece a quanto accaduto pochi giorni fa a Shanghai. Ora c’è un altro titolo, seppur non ufficiale, da vincere: lacontro Carlos Alcaraz si disputerà sabato 19 ottobre come 2°match dalle 18:30 italiane. TABELLONE REGOLAMENTO COPERTURA TV E STREAMING MONTEPREMI La copertura televisiva è affia Sky Sport, che monitora il torneo d’esibizione attraverso il canale di riferimento Sky Sport Tennis (203) e in streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per gli abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento).

