Sinner batte Djokovic, va in finale al Six Kings Slam contro Alcaraz (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannik Sinner in finale al Six Kings Slam, il ricchissimo torneo in corso a Riad, in Arabia Saudita. L’azzurro, numero 1 del mondo, in semifinale batte il serbo Novak Djokovic, numero 4 del ranking Atp, per 6-2, 6-7, (0-7), 6-4. In finale, Sinner affronterà Carlos Alcaraz, che nella seconda semifinale vince il derby spagnolo con Rafa Nadal per 6-3, 6-3. Il titolo nel Six Kings Slam vale 6 milioni di dollari: solo la partecipazione al torneo garantisce a ogni giocatore un gettone da 1,5 milioni. Sinner accede alla finale dopo l’ennesima prova di forza di una stagione strepitosa. Il 23enne altoatesino, al quinto successo in 9 match contro Djokovic, replica lo show fornito contro il serbo nella finale del Masters 1000 di Shanghai vinta domenica. .com - Sinner batte Djokovic, va in finale al Six Kings Slam contro Alcaraz Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannikinal Six, il ricchissimo torneo in corso a Riad, in Arabia Saudita. L’azzurro, numero 1 del mondo, in semiil serbo Novak, numero 4 del ranking Atp, per 6-2, 6-7, (0-7), 6-4. Inaffronterà Carlos, che nella seconda semivince il derby spagnolo con Rafa Nadal per 6-3, 6-3. Il titolo nel Sixvale 6 milioni di dollari: solo la partecipazione al torneo garantisce a ogni giocatore un gettone da 1,5 milioni.accede alladopo l’ennesima prova di forza di una stagione strepitosa. Il 23enne altoatesino, al quinto successo in 9 match, replica lo show fornitoil serbo nelladel Masters 1000 di Shanghai vinta domenica.

