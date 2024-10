Superguidatv.it - Serie B oggi, le partite della nona giornata del campionato 2024-2025: dove vederle in diretta tv (canali e telecronisti)

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tornain campo laB per lestagione. In questo turno si giocherà un anticipo di venerdì, per concludere domenica. Vediamo insiemevedere leB, ie isu cui verranno trasmesse., lein programma in tv per laDopo la sosta per il doppio impegnoNazionale, è tutto pronto per il prossimo turno. Le sfide più attese di questasono Sudtirol-Pisa; Salernitana-Spezia; e Brescia-Sassuolo che si giocano i primi posti in classifica. Ricordiamo che le gareB sono tutte trasmesse,, domani, dopodomani, in esclusiva da Dazn. Venerdì 18 ottobre, anticipo diOre 20.30. Bari-Catanzaro, Partita trasmessa su Danz, telecronista: Mastroianni Sabato 19 ottobre Ore 15.00.