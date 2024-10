Lidentita.it - Senza Zuccheri Aggiunti – La favola dell’amicizia tra ex

Leggi tutta la notizia su Lidentita.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) L’amicizia tra ex, quella bellache ci raccontiamo alla fine di un amore. “Restiamo amici”, diciamo, con un sorriso che sa di promessa. Ma sappiamo entrambi che è solo un modo elegante per farci del male a distanza. È come regalare un abbraccio dopo un pugno: lo senti ancora, quel dolore che pulsa sotto– Latra ex L'Identità.