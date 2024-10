Iodonna.it - Sensuale ed elegantissima, con la messa in piega morbida e il trucco multicolore

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Sul tappeto rosso dell’anteprima di U.S. Palmese dei fratelli Manetti Bros, Claudia Gerini è la più bella di tutte. Con il nuovo taglio a onde scolpite, che rilancia in chiave attuale il concetto diin. In biondo caldo versione ultra, abbinato alromantico che ne esalta l’aria innamorata.