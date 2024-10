Quotidiano.net - Scontri a manifestazione pro Pal, un arresto

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Arrestato dalla polizia un cittadino tunisino di 41 anni per i disordini avvenuti durante lapro Palestina del 5 ottobre a Roma. E' accusato di "resistenza a pubblico ufficiale aggravato perché commesso da più di dieci persone riunite". Assieme a una cinquantina di persone, con un casco nero e volto coperto, avrebbe lanciato oggetti contundenti, posizionandosi alle spalle dei reparti schierati. E con una lametta si sarebbe provocato dei tagli su un braccio e sul petto per impedire interventi contenitivi nei suoi confronti, minacciando di colpire gli agenti e pronunciando frasi in lingua araba.