Fanpage.it - Sciopero generale oggi 18 ottobre, chi si ferma: aggiornamenti su trasporti e disagi città per città

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Glisuperper lodivenerdì 18. Diversinelle maggioriItalia come Milano a causa del coinvolgimento del settore dei, ma difficoltà anche per lo stop di uffici e attività e per i cortei di protesta come a Roma e Napoli. I treni non sono coinvolti.