Sciopero generale automotive: in piazza anche tutta l’opposizione (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’ultima volta accadde nel 1994. Questa mattina a Roma si ritroveranno tutti i lavoratori del settore auto in Italia. Fim, Fiom e Uilm hanno indetto lo Sciopero generale con manifestazione Sciopero generale automotive: in piazza anche tutta l’opposizione il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Sciopero generale automotive: in piazza anche tutta l’opposizione Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’ultima volta accadde nel 1994. Questa mattina a Roma si ritroveranno tutti i lavoratori del settore auto in Italia. Fim, Fiom e Uilm hanno indetto locon manifestazione: inil manifesto.

Sciopero generale ai Centri di riabilitazione San Rocco di Casoli e Atessa - lavoratori in protesta il 24 ottobre - La Uil Fpl di Chieti ha proclamato uno sciopero generale di 24 ore per i lavoratori dei Centri di Riabilitazione San Rocco di Casoli e Atessa. La mobilitazione, che si terrà il 24 ottobre, è motivata da una serie di problematiche "che - secondo il sindacato - affliggono da tempo i dipendenti... (Chietitoday.it)

Sciopero generale il 18 ottobre 2024 - a rischio i trasporti : orari dei mezzi per città e settori coinvolti - Domani, venerdì 18 ottobre 2024, è in programma uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà principalmente il settore dei trasporti. Non lo faranno invece Trenitalia, Italo e Fs, per questo i treni saranno garantiti. Alla contestazione aderiranno anche altri comparti pubblici e privati, dalla scuola ai Vigli del fuoco, passando per i dipendenti Inps e pubblica amministrazione. (Fanpage.it)

Sciopero generale venerdì 18 ottobre - a rischio trasporti e non solo : cosa sapere - Ecco tutti i dettagli. Ma non solo: la mobilitazione coinvolgerà anche altri settori, sia pubblici che privati. Giornata di stop ai trasporti per venerdì 18 ottobre. 59, potrebbe causare disagi a chi viaggia o si sposta con bus, metro e tram. . I sindacati Al-Cobas e Si-Cobas hanno proclamato uno sciopero del trasporto pubblico locale e nazionale che, per 24 ore, da mezzanotte alle 23. (Tg24.sky.it)