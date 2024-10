Schlein: accordo Albania danno erariale (Di venerdì 18 ottobre 2024) 16.35 Il Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento dei migranti nel Cpr in Albania, "l'avevamo detto,non perché siamo veggenti ma perchè leggiamo le leggi". Così la segretaria Pd Schlein. L'accordo con l'Albania "è contro la legge, viola il diritto internazionale ed europeo",dice Schlein."Avete abbaiato per anni contro i 35 euro al giorno per l'accoglienza migranti. Voi avete deportato spendendo 18 mila euro a migrante. Si profila un danno erariale". Ministri leghisti in piazza a Palermo a sostegno di Salvini? "E' vergognoso". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) 16.35 Il Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento dei migranti nel Cpr in, "l'avevamo detto,non perché siamo veggenti ma perchè leggiamo le leggi". Così la segretaria Pd. L'con l'"è contro la legge, viola il diritto internazionale ed europeo",dice."Avete abbaiato per anni contro i 35 euro al giorno per l'accoglienza migranti. Voi avete deportato spendendo 18 mila euro a migrante. Si profila un". Ministri leghisti in piazza a Palermo a sostegno di Salvini? "E' vergognoso".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti - Schlein a Meloni : “Albania accordo fuorilegge - ora fermatevi” - Siete andati ieri al tavolo dei governi europei per presentare questo accordo che viola il diritto europeo”, ha aggiunto Schlein. . Fermatevi e tornate indietro come siete costretti a far tornare indietro 16 persone che avete ignobilmente deportato in Albania spendendo 18mila euro a testa secondo le stime giornalistiche, dopo che per decenni vi abbiamo sentito abbaiare contro i 35 euro al ... (Lapresse.it)

Il Pse guarda Meloni sull'immigrazione. Schlein valuta se andare in Albania - Elly Schlein si prepara alla battaglia: “Garantiremo una presenza costante di monitoraggio, una staffetta in Albania, per vedere quello che accade”. Mentre Giorgia Meloni è a... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)

Migranti : Schlein - 'accordo con Albania viola il diritto - quanto è costato per 16 persone?' - Siccome c'erano 16 egiziani con quella nave c'è legittimamente da chiedere se il governo ritiene che l'Egitto sia un Paese sicuro in ogni parte del suo territorio per ogni categoria di persone, visto che ci è stato torturato e ucciso un ricercatore italiano, Giulio Regeni, e migliaia e migliaia di egiziani sono illegittimamente detenuti", ha detto Schlein. (Liberoquotidiano.it)