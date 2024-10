Sanità, Parisi: “In Italia troppe disuguaglianze per cure, più risorse a Ssn” (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – "L'articolo 32 della Costituzione tutela l'uguaglianza, anche nelle cure. Tuttavia, in Italia ci sono moltissime disuguaglianze di salute, disparità socio economiche che incidono in modo drammatico sulle aspettative di vita, anche tra i bambini. Basti pensare che la mortalità infantile nel Sud è del 30% maggiore di quella del Nord. E non è Sanità, Parisi: “In Italia troppe disuguaglianze per cure, più risorse a Ssn” L'Identità. Lidentita.it - Sanità, Parisi: “In Italia troppe disuguaglianze per cure, più risorse a Ssn” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – "L'articolo 32 della Costituzione tutela l'uguaglianza, anche nelle. Tuttavia, inci sono moltissimedi salute, disparità socio economiche che incidono in modo drammatico sulle aspettative di vita, anche tra i bambini. Basti pensare che la mortalità infantile nel Sud è del 30% maggiore di quella del Nord. E non è: “Inper, piùa Ssn” L'Identità.

Disuguaglianze sanitarie in Italia : la denuncia di Giorgio Parisi al convegno Ail di Roma - Secondo il premio Nobel, la scarsità di finanziamenti ha portato a una situazione precaria per molti professionisti del settore. L’importanza dell’articolo 32 della Costituzione L’Articolo 32 della Costituzione italiana rappresenta un pilastro fondamentale per la tutela della salute e dell’uguaglianza di accesso alle cure. (Gaeta.it)