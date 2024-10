Sanità, il ministro Schillaci da De Luca: «Tagli le liste d'attesa» (Di venerdì 18 ottobre 2024) «Pigliamoci un caffè.», è l'invito cortese che fa De Luca al ministro Orazio Schillaci a margine del congresso della società italiana di Farmacia Ospedaliera. Ilmattino.it - Sanità, il ministro Schillaci da De Luca: «Tagli le liste d'attesa» Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) «Pigliamoci un caffè.», è l'invito cortese che fa DealOrazioa margine del congresso della società italiana di Farmacia Ospedaliera.

De Luca chiede al ministro Schillaci interventi urgenti per la sanità campana - Schillaci ha accennato a potenziali misure che potrebbero essere incluse nella prossima legge di bilancio, creando speranza in un futuro miglioramento della situazione finanziaria. Questo modello, applicato anche ai reparti di Ginecologia e Ostetricia, potrebbe permettere di mantenere attivi ospedali cruciali in zone come Vallo della Lucania, Sapri e Polla. (Gaeta.it)

Il ministro Schillaci e De Luca : incontro a Napoli sulle liste d’attesa in Campania - L’impegno richiesto dal ministro della Salute Orazio Schillaci, dal canto suo, ha ribadito l’importanza di un impegno congiunto per superare le problematiche legate alle liste d’attesa. La collaborazione tra le istituzioni locali e il Ministero della Salute potrebbe quindi rivelarsi cruciale in questo processo di rinnovamento e di efficienza. (Gaeta.it)

La lotta all’antimicrobico resistenza entra in manovra. Cosa ha detto il ministro Schillaci - In attesa dell’adozione del comunicato, in tema di Amr si auspica un coordinamento internazionale che favorisca la ricerca e lo sviluppo di nuovi antibiotici, fondamentali per affrontare una delle sfide sanitarie più gravi del nostro tempo. Sull’approccio one health sottolinea come “la pandemia da Covid ha dimostrato quanto la salute umana sia legata a quella animale e ambientale”. (Formiche.net)