Iltempo.it - Sanità, avviso pubblico per 126 barellieri nel Lazio. Ugl: "Nostra vittoria"

(Di venerdì 18 ottobre 2024) "La pubblicazione da parte della Regionedell'per l'inserimento in organico di 126è unache la UGL Salute rivendica ad alta voce". Lo dichiara il segretario nazionale della UGL Salute Gianluca Giuliano. "Lo scorso 5 agosto sotto un sole cocente eravamo, unici, ostinatamente in piazza ad urlare al fianco di tanti colleghi dell'emergenza urgenza la rabbia degli operatori che di lì a pochi giorni avrebbero potuto perdere il posto di lavoro. Ora raccogliamo il frutto dellalotta. Sentiamo il dovere di ringraziare il Presidente della RegioneFrancesco Rocca, il Direttore Generale Alessandro Ridolfi, Orlando Tripodi Presidente della Commissione Lavoro e Narciso Mostarda Direttore Generale dell'Ares 118, per aver capito la gravità della situazione e condiviso un percorso che ora apre ad un futuro migliore per i lavoratori coinvolti".