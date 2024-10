Russia, ecco i soldati della Corea del Nord pronti alla guerra – Video (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – I soldati della Corea del Nord sono in Russia, pronti a combattere per Mosca contro l'Ucraina nella guerra in corso da quasi 1000 giorni. Le informazioni diffuse da Kiev e anche dalla Corea del Sud trovano conferma in un Video diffuso su Telegram e rilanciato su X dal profilo Strategic Communications Center. Il Video Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Idelsono ina combattere per Mosca contro l'Ucraina nellain corso da quasi 1000 giorni. Le informazioni diffuse da Kiev e anche ddel Sud trovano conferma in undiffuso su Telegram e rilanciato su X dal profilo Strategic Communications Center. Il

