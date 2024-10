Ilrestodelcarlino.it - Rubano alcolici dal supermercato. Arrestati due georgiani

(Di venerdì 18 ottobre 2024) È finito con le manette ai polsi per entrambi il tentato furto messo in piedi da due trentennidai carabinieri di Misano mercoledì pomeriggio. I due secondo le ricostruzioni avrebbero colpito in undella città, dove hanno cercato di rubare diverse bottiglie di liquori attraverso la tecnica della schermatura, ossia eludere il sistema d’allarme antitaccheggio. Il tentativo però non è andato a buon fine, venendo scoperti dal personale del, che hanno poi chiamato i carabinieri. I militari dell’Arma arrivati sul posto hanno individuato e bloccato i due autori di furto. Nella loro disponibilià, nascosa dentro lo zaino è stata trovata una cesoia, nonché le bottiglie rivestite con materiale isolante per eludere i controlli.