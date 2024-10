Roma-Inter, Asllani a rischio. Problemi a centrocampo | Inter Chat Live (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su Inter-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.30 con Inter Chat in video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. IN VIDEO ? Ritorna l’appuntamento con Inter Chat, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’Inter. La puntata odierna si concentrerà sulla preparazione in vista del big match di domenica sera, ovvero Roma-Inter. Con i Problemi a centrocampo per Simone Inzaghi, che dovrà fare a meno di Piotr Zielinski e con un Kristjan Asllani in dubbio dopo l’allenamento di oggi. Dalla parte opposta, invece, Ivan Juric fa i conti con i recuperi dei suoi due attaccanti: Artem Dovbyk e Paulo Dybala. In conduzione Romina Sorbelli, con i redattori Elisa Luceri e Ivan Vanoni. Inter-news.it - Roma-Inter, Asllani a rischio. Problemi a centrocampo | Inter Chat Live Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.30 conin video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. IN VIDEO ? Ritorna l’appuntamento con, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. La puntata odierna si concentrerà sulla preparazione in vista del big match di domenica sera, ovvero. Con iper Simone Inzaghi, che dovrà fare a meno di Piotr Zielinski e con un Kristjanin dubbio dopo l’allenamento di oggi. Dalla parte opposta, invece, Ivan Juric fa i conti con i recuperi dei suoi due attaccanti: Artem Dovbyk e Paulo Dybala. In conduzione Romina Sorbelli, con i redattori Elisa Luceri e Ivan Vanoni.

