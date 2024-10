Teleclubitalia.it - Rissa tra giovanissimi a Napoli: 6 denunciati. È caccia al resto del gruppo

Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Una nottata movimentata ha scosso il cuore di, precisamente nel quartiere Chiaia, dove i Carabinieri della compagnia centro sono intervenuti in seguito a una segnalazione al 112 riguardante una grossatra: 6. ÈaldelL’episodio è avvenuto in via Ascensione, una strada che conduce L'articolotra: 6. ÈaldelTeleclubitalia.