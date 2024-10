Ricerca, Conte (UniPd): "Per idee innovative dei giovani difficile trovare i fondi" (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’oncologo ‘programma di Gilead consente a molti giovani di iniziare una carriera scientifica’ Roma, 17 ott. (Adnkronos Salute) - “Tutti siamo convinti dell’importanza della Ricerca e dell’innovazione, ma siamo meno consapevoli di quanto sia difficile per un giovane iniziare un percorso di ri Ilgiornaleditalia.it - Ricerca, Conte (UniPd): "Per idee innovative dei giovani difficile trovare i fondi" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’oncologo ‘programma di Gilead consente a moltidi iniziare una carriera scientifica’ Roma, 17 ott. (Adnkronos Salute) - “Tutti siamo convinti dell’importanza dellae dell’innovazione, ma siamo meno consapevoli di quanto siaper un giovane iniziare un percorso di ri

Ricerca - Conte (UniPd) : "Per idee innovative dei giovani difficile trovare i fondi" - (Adnkronos Salute) - “Tutti siamo convinti dell'importanza della ricerca e dell'innovazione, ma siamo meno consapevoli di quanto sia difficile per un giovane iniziare un percorso di ricerca. “I progetti premiati, nel settore dell'oncologia - spiega Conte - sono molto innovativi e mirano a caratterizzare dal punto di vista biologico i tumori umani per predire con la maggior precisione possibile ... (Iltempo.it)

