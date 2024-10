Re Carlo arriva in Australia, i repubblicani sperano sia ‘tour d’addio’ (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Re Carlo e la Regina Camilla sono arrivati oggi a Sydney per la loro visita in Australia, accolti dal premier Anthony Albanese e dal governatore generale Sam Mostyn, il rappresentante della Corona. Il suo arrivo per il primo viaggio da monarca nel lontano, e sconfinato, Paese del Commowealth, ha riaperto il dibattito sul Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ree la Regina Camilla sonoti oggi a Sydney per la loro visita in, accolti dal premier Anthony Albanese e dal governatore generale Sam Mostyn, il rappresentante della Corona. Il suo arrivo per il primo viaggio da monarca nel lontano, e sconfinato, Paese del Commowealth, ha riaperto il dibattito sul

