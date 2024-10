Ragazzina scomparsa a Viareggio ritrovata in Francia da inviati di “Chi l’ha visto?” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Viareggio, 18 ottobre 2024 – E’ stata ritrovata in Francia dagli inviati di "Chi l'ha visto?", Raffaella Griggi e Gianlorenzo Gregoretti, la ragazza di 16 anni scomparsa da Viareggio i primi giorni di settembre. La giovane sta bene ed è in compagnia di Paul, il giovane che aveva conosciuto e frequentato nella sua città. Gli inviati l'hanno incontrata in Francia, seguendo le segnalazioni arrivate nella puntata di mercoledì scorso. "Stiamo bene", ha detto Paul, "siamo innamorati e vogliamo sposarci". Il padre Giancarlo, in diretta ogni settimana nel programma di Rai 3, si era detto molto preoccupato per l'assenza della figlia, e ha ringraziato i telespettatori che hanno segnalato la presenza della ragazza in Francia. Lanazione.it - Ragazzina scomparsa a Viareggio ritrovata in Francia da inviati di “Chi l’ha visto?” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 – E’ stataindaglidi "Chi l'ha?", Raffaella Griggi e Gianlorenzo Gregoretti, la ragazza di 16 annidai primi giorni di settembre. La giovane sta bene ed è in compagnia di Paul, il giovane che aveva conosciuto e frequentato nella sua città. Glil'hanno incontrata in, seguendo le segnalazioni arrivate nella puntata di mercoledì scorso. "Stiamo bene", ha detto Paul, "siamo innamorati e vogliamo sposarci". Il padre Giancarlo, in diretta ogni settimana nel programma di Rai 3, si era detto molto preoccupato per l'assenza della figlia, e ha ringraziato i telespettatori che hanno segnalato la presenza della ragazza in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Anastasia è in Francia. Era scomparsa a Viareggio - è la sorella dell’influencer Micol Ronchi - Gli inviati Rai della trasmissione “Chi l’ha visto?”, Raffaella Griggi e Gianlorenzo Gregoretti, hanno ritrovato in Francia Anastasia, la ragazza di 16 anni scomparsa da Viareggio nei primi giorni di settembre. Gli inviati l’hanno incontrata […] The post Anastasia è in Francia. . La ragazza sta bene ed è in compagnia di Paul, il giovane che aveva conosciuto e frequentato nella sua città. (Lidentita.it)

Ritrovata Anastasia : la giovane scomparsa da Viareggio è stata trovata in Francia - Dall’inizio di settembre, la giovane non dava più notizie ai familiari, destando non poche preoccupazioni tra amici e parenti. La reazione della famiglia e dei telespettatori La notizia del ritrovamento ha suscitato un’onda di sollievo tra i familiari e i sostenitori di Anastasia. Nel corso di un episodio del mercoledì, le informazioni ricevute dai telespettatori hanno portato gli inviati del ... (Gaeta.it)