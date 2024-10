Justcalcio.com - Quanto guadagna Kalimuendo, obiettivo della Juventus |Calciomercato

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di venerdì 18 ottobre 2024) 2024-10-17 23:54:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da.com:.com HomeAFP via Getty Images Lasta cercando un nuovo attaccante per gennaio, un vice Vlahovic con l’di ricoprire quello slot per il quale Arek Milik non sta dando le garanzie che la società sperava.