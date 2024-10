Quotidiano.net - Putin non parteciperà al vertice del G20 in Brasile

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il presidente russo Vladimirha detto che nonaldel G20 ina novembre perché il suo arrivo avrebbe "rovinato" l'evento. "In pratica, rovineremmo il lavoro del G20" ha detto, aggiungendo: "Troveremo qualcun altro in Russia che presenterà degnamente gli interessi del nostro paese in".