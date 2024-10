Anteprima24.it - Puglianello, domenica ospite il ministro Piantedosi

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Come sindaco del Comune di, sono lieto di annunciare la presenza deldell’Interno, Matteo, alla Cerimonia del 75° Anniversario dell’Autonomia comunale, in onore dei Promotori Giovanni Pitò, Giacomo Mongillo, Gabriele Pastore e Giovanni Perlingeri. La cerimonia si terrà, a partire dalle ore 16, in piazza on. Giovanni Perlingieri, dove si assisterà allo scoprimento dei busti commemorativi e la deposizione delle Corone in memoria dei Caduti in Guerra, dei compianti amministratori comunali die delle vittime del Covid-19 del Sannio. IlMatteo, al termine della Cerimonia, terrà un incontro con i sindaci delle province di Benevento, Avellino e Caserta, presso l’Aula Consiliare del Comune”.